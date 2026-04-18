На 25 февруари Димитър Бербатов обяви, че ще се ангажира пряко с проблемите на българския спорт. В ролята си на съветник на служебния премиер той пое ангажимент да изготви подробен доклад, след като проведе разговори със спортните федерации у нас, за да установи от какво се нуждае всяка от тях с цел подобряване на условията за състезателите.

По-малко от два месеца по-късно бившият нападател на ЦСКА, Байер Леверкузен, Тотнъм, Манчестър Юнайтед и Фулъм представи документ от 423 страници, в който подробно анализира състоянието и нуждите на българския спорт, както и необходимите промени.

Голмайстор № 1 на националния ни отбор заяви, че сега е задача на следващото редовно правителство да се ангажира с поемането на доклада, за да се реши кои части от него могат да бъдат реализирани.

Документът съдържа 5 основни точки и множество подточки + заключение, които може да прочете ТУК.

"Всяка успешна реформа започва с диалог и обективни данни

Във вторник се състоя ключова среща с представители на спортните федерации, на която представих подробен анализ на текущото състояние и предизвикателствата в сектора. Този документ не е просто теория - той е базиран директно върху проведената анкета и обратната връзка от хората, които са "на терен“ всеки ден.

Какво обсъдихме?

- Резултатите от детайлното проучване сред федерациите и клубовете.

- Идентифицираните системни пречки - от административната тежест до моделите на финансиране.

- Конкретни идеи и предложения за законодателни и структурни промени, които да отворят пътя към модерното управление на спорта.

Дискусията потвърди, че имаме обща цел: прозрачност, по-малко бюрокрация и реална подкрепа за клубовете и масовия спорт.

Благодаря на всички присъствали за конструктивния тон и желанието за промяна. В приложената презентация можете да видите пълния анализ и основните предложения за решения, които стоят на масата.

Работата по финализиране на предложенията трябва да продължи, за да се превърнат тези идеи в работеща реалност

ЦЕЛИЯТ АНАЛИЗ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В НЕГО, СА ВНЕСЕНИ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КАКТО И ПРЕДАДЕНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ЗА ДА ПОДПОМОГНАТ РАБОТАТА НА СЛЕДВАЩОТО РЕДОВНО ПРАВИТЕЛСТВО.

ЦЕЛИЯТ ДОКУМЕНТ Е ИЗПРАТЕН И ДО ВСИЧКИ СПОРТНИ ФЕДЕРАЦИИ", написа Бербатов във Фейсбук.