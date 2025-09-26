Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Димитър Атанасов: Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми
Автор: Цоня Събчева 20:24Коментари (0)60
© Фокус
От 17 до 19 октомври Институтът по фолклористика с Етнографски музей при БАН организира конференция на тема "Религия, образование, общество“. За нея разказа историкът Димитър Атанасов от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

"Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми. Даваме думата на всекиго в рамките на правилата на нормалното общуване и на добронамереността. Направените до момента мероприятия по темата оставиха у мнозина усещане за недопредставеност, за недокрай изпълнена справедливост, за недочутост. Ние ще се опитаме да запълним твърдо този дефицит“, заяви Атанасов.

Организаторите са изпратили повече от 400 покани до представители на всички институции. "Не сме се обърнали единствено към религиозните вероизповедания. Поради светския характер на българската образователна система и поради очакването, че хората, които ще преподават по този предмет, ще бъдат подготвени не в религиозни учреждения, а в светски образователни центрове, сме дали приоритет на тях. Гласът на университетските преподаватели за нас излиза на преден план. Специални покани са изпратени до Богословския факултет на Софийския университет и до Православния богословски факултет на Великотърновския университет“, поясни историкът.

Срокът за подаване на заявки за участие е до 5 октомври.

Участниците в конференцията ще излязат с рамково становище, което ще бъде адресирано към МОН. "Становището ще включва неща, свързани с принципните положения – как би следвало да изглежда българската образователна система, кои са нейните основни проблеми, как бихме могли да разположим евентуално ново знание в нея“, заяви Димитър Атанасов.

Още по темата: общо новини по темата: 39
16.09.2025 »
14.09.2025 »
11.09.2025 »
29.07.2025 »
29.07.2025 »
08.07.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
С над 1 млн. лв. ще бъде извършен основен ремонт на Обсерваторията в Благоевград и ще се изгради първият в региона дигитален планетариум
12:54 / 25.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изискванията, да получите от държавата 300 лева
16:21 / 25.09.2025
Актуални теми
Процедура по отстраняването на главния прокурор Иван Гешев
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: