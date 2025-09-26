ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Димитър Атанасов: Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми
"Опитваме да покажем, че науката би могла да служи за решаване на непосредствени проблеми. Даваме думата на всекиго в рамките на правилата на нормалното общуване и на добронамереността. Направените до момента мероприятия по темата оставиха у мнозина усещане за недопредставеност, за недокрай изпълнена справедливост, за недочутост. Ние ще се опитаме да запълним твърдо този дефицит“, заяви Атанасов.
Организаторите са изпратили повече от 400 покани до представители на всички институции. "Не сме се обърнали единствено към религиозните вероизповедания. Поради светския характер на българската образователна система и поради очакването, че хората, които ще преподават по този предмет, ще бъдат подготвени не в религиозни учреждения, а в светски образователни центрове, сме дали приоритет на тях. Гласът на университетските преподаватели за нас излиза на преден план. Специални покани са изпратени до Богословския факултет на Софийския университет и до Православния богословски факултет на Великотърновския университет“, поясни историкът.
Срокът за подаване на заявки за участие е до 5 октомври.
Участниците в конференцията ще излязат с рамково становище, което ще бъде адресирано към МОН. "Становището ще включва неща, свързани с принципните положения – как би следвало да изглежда българската образователна система, кои са нейните основни проблеми, как бихме могли да разположим евентуално ново знание в нея“, заяви Димитър Атанасов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: