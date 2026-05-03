Само дни преди историческото преминаване на колоездачната обиколка Giro d'Italia през България, сериозни съмнения около качеството на пътната инфраструктура хвърлят сянка върху подготовката за събитието.

Макар организаторите да уверяват, че всичко върви по план, независими проверки разкриват тревожни проблеми по участъци от трасето.

Екипът на Европейския център по транспортни политики, воден от Диана Русинова, е извършил огледи по маршрута, включително в участъка между Костенец, Долна баня и Самоков.

Според тях състоянието на наскоро ремонтирани пътища е компрометирано още от самото начало.

Сред основните констатации са: неравен и вълнообразен асфалт, положен на места с дебелина едва 2 см,

- видимо некачествена и крива пътна маркировка,

- полагане на асфалт при неблагоприятни условия, включително по време на дъжд;

- липса на адекватен контрол върху изпълнението на ремонтните дейности.

Особено притеснителен е фактът, че при опит за корекция на маркировката с модерна техника, част от асфалтовия слой буквално се отлепя. Това поставя под съмнение не само качеството, но и безопасността на трасето, по което се очаква състезателите да развиват скорости до 70 км/ч.

"Този път е опасен. Ако завали, рискът от инциденти е огромен“, обяви Русинова в ефира на bTV.

Проблемите не се изчерпват само с този участък. По данни на експертите, има и други рискови зони с паднали камъни, повредени мантинели и изсъхнали дървета, надвиснали над пътя.

В същото време, други градове по маршрута като Бургас, Сливен и Велико Търново показват значително по-добро качество на извършените ремонти.

Финансовият аспект също поражда въпроси. Първоначално обявената стойност за подготовката на трасето е около 10 милиона евро, но впоследствие сумата нараства до 55 милиона евро. Към момента липсва прозрачност относно разходите и евентуалните санкции за некачествено изпълнение.

От Агенция "Пътна инфраструктура“ все още няма официална позиция по констатациите, като според Русинова институцията избягва комуникация по темата.

Въпреки че събитието е безспорен шанс за международна реклама на България като туристическа дестинация, съществува риск страната да се представи в негативна светлина заради компрометирана инфраструктура.