ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
След инцидента на Планинско изкачване "Аладжа манастир“ във Варна преди месец, когато един човек загина, а други осем бяха ранени, е бил направен опит от страна на организаторите отговорността за случилото се да бъде прехвърлена на друг.
"Направи се опит да се прехвърли върху МВР, върху публиката. Четох доклада, който колегите са подготвили, и се оказа, че тогава организаторът е допуснал страшно много грешки, нарушил е различни правилници, в това число собствените си. Те отмениха рали "Стари столици“ в Шумен, но в календара им видяхме, че предстои друго – в Смолян. Това ни провокира да изпратим писмо до министъра на физическото възпитание и спорта и до съответните институции, за да попитаме този път гарантирана ли е безопасността на състезанието и може ли да се стигне отново до инцидент. Състезанието е щяло да се проведе, дадена е възможност на организатора да подпише декларация в областното пътно управление, че поема цялата отговорност по организацията, както и обезпечаването на безопасността, но той не е подписал този документ“, разказа Русинова.
Вината е била хвърлена от организаторите към неправителствената организация.
"В Европейския център по транспортни политики членуват изключително добри специалисти, включително автомобилни състезатели, одитори по пътна безопасност, които са инженери с пълна проектантска правоспособност. Направихме оглед на пътищата в Смолян. Тук има тежки проблеми поради липсата на поддръжка – ударени ограничителни системи и мантинели, липса на достатъчно обезопасяване на различни републикански пътища. Просто искахме държавата да провери гарантирана ли е безопасността на публиката, на жителите на областта, на екипажите и на състезателите. За първи път видях държавата да влезе в ролята си и да си свърши работата. Тогава, когато не си гарантирал безопасността, няма да правиш състезание. И това не е, защото Диана Русинова го казва, а защото държавата така е преценила“, подчерта председателят на Центъра за европейски и транспортни политики.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: