Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-малко от час!
Автор: Емануела Вилизарова 18:49Коментари (0)80
© Facebook / Diana Russinova
От 0 ч. на 10 ноември /понеделник/ се възстановява движението за моторните превозни средства до 3,5 т по път III-866 Михалково – Кричим. В момента преминаването в отсечката от пътното кръстовище за с. Осиково до пътната връзка към язовир "Въча“ е ограничено поради укрепване на участъка при 79-и км на третокласния път, който бе компрометиран при обилните валежи през месец май т. г., съобщават от АПИ.

Пътният експерт Диана Русинова сигнализира в социалните мрежи обаче, че забраната за преминаване през участъка е била пренебрегвана многократно.

"Типично по български над 100 автомобила нарушиха забраната за по-малко от час. Водачите не зачетоха пътните знаци понеже бързали. Всеки си имаше своето оправдание. После се пишат гръмки писания, че се правел “ремонт на ремонта", какво очаквате, като минете върху бетон на два дена?", написа тя.

"Типично по български! Всеки си мисли, че правилата за него точно не важат - да си спазват балъците!", коментира Тодор Батков - син под публикацията.






