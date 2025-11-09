ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-малко от час!
Пътният експерт Диана Русинова сигнализира в социалните мрежи обаче, че забраната за преминаване през участъка е била пренебрегвана многократно.
"Типично по български над 100 автомобила нарушиха забраната за по-малко от час. Водачите не зачетоха пътните знаци понеже бързали. Всеки си имаше своето оправдание. После се пишат гръмки писания, че се правел “ремонт на ремонта", какво очаквате, като минете върху бетон на два дена?", написа тя.
"Типично по български! Всеки си мисли, че правилата за него точно не важат - да си спазват балъците!", коментира Тодор Батков - син под публикацията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
19:14 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: