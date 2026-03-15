Андрей Гюров по-рано днес, в което той съобщава за мерките във връзка с поскъпването на горивата. Припомняме, че по думите му "тези, които са до два пъти линията на бедност, с притежание на кола или лизинг, платили са си данъците и глобите, ще получат директно по сметката 20 евро в месеците, в които ние виждаме високо ниво на цените".
"20€ на месец компенсация за високите цени на горивата и то за определени хора, не за всички. Това е равно на около 13,5 литра на месец и то ако цените на горивата се задържат на стойност от 1,50€ за литър, ако се увеличи още вероятно ще става дума за 10 литра", пише Русинова.
Според нея, това не са мерки, а е управлението на конкретна политическа партия. И нито еврото, нито войната са ни виновни, смята тя.
"Едните крадат, другите ни докарват до просешка тояга", пише още пътният експерт.
