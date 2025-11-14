ЗАРЕЖДАНЕ...
Диана Русинова: Дълбоко съжалявам, че обявих тази жена за мъртва
С настоящото поднасям своите искрени извинения за разпространената от мен информация, че жената, пострадала при катастрофата с автомобил на НСО край Аксаково, е починала. Това не е вярно.
В суматохата около огледа на място бях подведена от местни хора, а в стремежа си да реагирам бързо на ситуацията допуснах грешката да се доверя на непроверени думи. При едно мое обаждане до журналиста Соня Колтуклиева аз самата, без да искам, съм разпространила невярна информация, за което искрено съжалявам.
За мен истината винаги е била и остава най-важното. Нямам никакво оправдание за това, че в този случай тя не беше установена своевременно. Дълбоко съжалявам, че с думите си съм могла да причиня тревога, болка или допълнителен стрес на семейството на пострадалата жена.
Надявам се да приемат извинението ми. Пиша този пост не от формалност, а от човешка необходимост – защото никоя кауза, дори най-правилната, няма стойност, ако по пътя към нея се допусне да бъде наранен невинен човек.
