Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:28Коментари (0)31
©
"Снощи в София. Дрифтаджия минал на червено, на 21 години...

Лек автомобил с висока скорост се врязва в автобус. Пореден инцидент? Не. Това е пореден шамар в лицето на цяла България. Шамар, който доказва едно – държавата я няма.

Я няма в училище – където децата трябва да научат, че да караш като безразсъден идиот е престъпление, а не геройство. Я няма в Министерството на транспорта и "Автомобилна администрация“ – потънали до гуша в корупция и безразличие. Там не е важно кого пускат на пътя, а какъв рушвет ще вземат.

Я няма и в МВР – органите, които трябва да спират безумците, вместо да гледат как клиповете им се въртят в социалните мрежи. "Герои“ на TikTok и Instagram, които безнаказано нарушават правилата, подстрекавайки други да правят същото. Защото, щом няма сигнал – няма и реакция.

Я няма и в общината – която миналата година раздаде хиляди левове на знайни и незнайни НПО-та да "учат“ децата на безопасност. Пари на калпак, без отчет и без ефект, докато реалната превенция и инвестициите в безопасна инфраструктура остават в сферата на мечтите.

А държавната агенция за безопасност на движението? Мълчи. Скрила се е зад бюрата и прехвърля бюджетите, имитирайки дейност. Паразит, който не дава нищо на обществото, освен фалшива статистика и кухи кампании.

Да, виновен е 21-годишният шофьор. Той ще си понесе последствията. Но нека бъдем честни – виновни сме и ние. С мълчанието си, с това, че ежедневно нарушаваме правилата, с това, че свикнахме с хаоса и го приемаме за нормално.

До кога ще мълчим? До момента, в който някой убие нас или нашите деца?

Защото тогава вече ще е късно"...

Из фейсбука на Диана Русинова по повод снощната жестока катастрофа в столицата.

Още по темата: общо новини по темата: 940
14.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
предишна страница [ 1/157 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
Етикет "произведено в Италия" е законен, дори за стоки от Китай, но с копчета пришити в европейската държава
11:41 / 13.08.2025
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
Криминалисти от ОДМВР – Благоевград откриха над тон и половина канабис само за ден
13:13 / 13.08.2025
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
Търговците в сферата на услугите с куп въпроси за цените в евро – още от сега ли да ги вдигнем, че по-лесно да ги закръглим от януари
16:33 / 13.08.2025
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Катастрофи в София
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: