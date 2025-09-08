Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Диан Иванов наруши мълчание: Не съм се крил, получих заплахи за живота си
Автор: Екатерина Монева 11:27Коментари (0)74
©
Бившият зам.-кмет на Варна и дясна ръка на Благомир Коцев, Диан Иванов наруши мълчанието си. Точно 2 месеца след ареста на варненския кмет, Иванов коментира публично събитията.

Припомняме, че Иванов бе сочен за основен свидетел срещу Благомир Коцев

Публикуваме изказването на Диан Иванов без редакторска намеса от страна на Varna24.bg

Днес се навършват 2 месеца от акцията на КПК и ГДБОП във Варна. На 16.07. депозирах заявление пред СГП, че показанията, "взети“ от мен, са под натиск и поисках да бъда разпитан пред съдия в присъствието на адвокат. Заявлението споделих в личния си профил във Фейсбук.

Какво последва:

1. Постът ми във Фейсбук беше свален – не от мен и поради причина, която остава неясна за мен и до днес. Ако това е направено от органи или институции – защо нямам нотификация от Фейсбук? Ако е от органи на власт – кои са те и защо? Допускам, че причината е информацията, която в такива показания бих предоставил за действията на КПК и ГДБОП. Множество неправомерни действия, включително в дома ми, където беше непълнолетното ми дете с няколко негови приятели – деца, изправени пред над една дузина въоръжени служители на ГДБОП и КПК, сами, без родители.

2. Веднага след депозирането на заявлението пред СГП получих заплахи за живота ми.

3. Не съм се крил – през цялото време съм бил в дома си.

4. До днес никоя институция не се е свързала с мен, за да бъда разпитан по повод заявлението за изтръгнатите показания.

Предстои ново разглеждане на мерките за неотклонение и поради тази причина публикувам настоящото, с риск и този пост да бъде свален. Когато и да изчезне това съобщение, се надявам достатъчно хора да са го прочели.

Предстои да разберем какво ще се случи с мен…

Още по темата: общо новини по темата: 70
05.09.2025 »
04.09.2025 »
29.07.2025 »
28.07.2025 »
28.07.2025 »
25.07.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
Поредно голямо задръстване: Избягвайте Кресненското дефиле!
10:04 / 06.09.2025
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
Огромно задръстване към България на на ГКПП "Кулата"
14:58 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките, а вече започват да се тестват идеи за повишаване на други данъци
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуровките, а вече започват да се тестват идеи за повишаване на други данъци
08:54 / 06.09.2025
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
Почетен караул и исторически очерк за Съединението в Кюстендил и Дупница
09:55 / 06.09.2025
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
13:26 / 06.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха българския празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха българския празник
18:04 / 06.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Арестуваха кмета на Варна
Световна черна хроника
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: