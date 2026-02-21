верижната катастрофа на АМ "Тракия", съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Стара Загора. Сигнал за пътнотранспортно произшествие на АМ"Тракия" км 178, посока София, е получен в 11,24 часа.
По първоначална информация, инцидентът е между л.а. "Нисан", управляван от 19-годишна жена, л.а. "Ауди", управляван от 50-годишен мъж и л.а. "Тойота", управляван от 36-годишна жена.
Пострадали са водачката на л.а. "Тойота" и пътнички от л.а. "Ауди" - 42-годишна жена и 9-годишно момиче. Оказва им се медицинска помощ.
Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Чирпан.
