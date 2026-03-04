Румен Радев пусна Десислава Радева късно през нощта на 3 октомври.
Тя написа: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".
Припомняме, че преди дни Радев обяви, че отива на избори с "Прогресивна България" и се регистрира в ЦИК.
Коалицията е със съпредседатели неговите най-близки сътрудници в президентството Гълъб Донев и Димитър Стоянов.
А какво точно означава публикацията на жена му - Десислава Радева, само можем да гадаем.
ЗАРЕЖДАНЕ...
_Крис_
преди 24 мин.
От всичко най-вярното ще се окаже продължението на припева. Що не го довърши, бе Деска?
_Крис_
преди 3 ч. и 2 мин.
От всичко най-вярното ще се окаже продължението на припева. Що не го довърши, бе Деска?
Сергей Пройчев
преди 3 ч. и 8 мин.
Малко ли ти беше да обиколиш света с парите на данъкоплатците.И БМВ седмица да си направиш кефа.Мъжленцето бая парички е скатало ще има за още обиколки ,но вече с лични пари.
Кьосев
преди 5 ч. и 23 мин.
Почерпила се е жената и е решила да ни информира за нещо?!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.