Десислава Николова: Съдебният медиатор е мост, по който страните тръгват и стъпка по стъпка се срещат по средата
Автор: Вилислава Ветренска 14:30Коментари (0)71
Съдебната медиация е един холистичен подход, един алтернативен способ, в който страните, подпомагани от трето неутрално лице в качеството на медиатор, биха могли да доближат своите крайни позиции и да тръгнат една към друга, за да постигнат някакво взаимноизгодно и взаимноприемливо решение на техния спор. Това каза героят от "Успешната история“ на предаването "50 причини повече“ на Радио "Фокус“ съдебният медиатор с богат юридически опит Десислава Николова.

По думите й съдебният медиатор е един мост, по който страните тръгват и стъпка по стъпка се срещат по средата с взаимни компромиси. "Нашата основна и единствена цел да направим достъпна и все повече хора да научат като представлява съдебната медиация, както и да имат възможността да пробват по време на висящи съдебни дела да се потопят в тази процедура, да усетят и да видят съществените ползи от провеждането на този процес.“

Юристът споделя, че при провеждането на извънсъдебни медиации има по-широк кръг от спорове, които са изключително подходящи за тази процедура, като най-честите съдебни спорове, през които тя като медиатор е минала, са семейните, наследствени спорове, както и спорове за работно място, спорове между съдружници.    

В момента текат новите промени в закона и тепърва ще се изграждат центровете по медиация към различните съдилища, добави още Николова. "С новите изменения в Закона за медиацията един по-широк кръг от дела ще бъдат отнасяни към първа информационна среща, която е в рамките до 3 часа и която в рамките на тези 3 часа може да прерасне и да се преобърне в процедура по медиация.“






