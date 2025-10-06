Десислава Калчева: Определянето на данъка върху недвижимите имоти зависи от данъчната оценка и местната данъчна политика

© Степента, до която актуализацията на данъчната оценка на недвижимите имоти ще увеличи данъчните задължения, зависи от решенията на общинския съвет, прилаганата местна данъчна политика и най-вече от пазарната стойност на имотите във всяка. община. Ако се възприеме периодична актуализация чрез индекс, определян от Националния статистически институт, най-високи данъчни задължения ще имаме в най-големите общини: Бургас, Пловдив, Варна, там, където наблюдаваме и бума на пазара на недвижимите имоти. Това каза Десислава Калчева, член на Фискалния съвет и преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"А в малките общини, където няма съществено увеличение на пазарните оценки, евентуално ще има някаква минимална разлика в данъчните задължения, но тук може би е момента да кажа, че на база изследваната практика, ако се забележи риск от това повишаване на данъчното бреме за гражданите, общините, Общинските съвети имат право да вземат решение за намаляване на ставката, на размера на самия данък, който компенсира в някаква степен актуализацията", допълни тя. "Добре е да сложим разделителна линия какво означава да вдигаме данък "Сгради“ и какво означава да актуализираме данъчната оценка. За вдигане на Данък "Сгради“ всяка една община има самостоятелно право да реши каква да бъде данъчната ставка", уточни още Калчева. Тя отбеляза, че на база последните анализи се вижда, че периодично общините, които са били на дъното на минималната ставка, през годините се стремят да отидат в златната среда, да кажем около 2,5-2,8 промила.



"Постепенно това отлепване от дъното го наблюдаваме. А вече ако говорим за актуализация на данъчната оценка, тук вече минаваме към една формула, в която базисната данъчна оценка, базисната данъчна основа е един от компонентите в самата формула", обясни тя. "Тази формула съдържа също така коефициент на овехтяване, коефициент на