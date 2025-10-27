ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Десислава Бенина: Над 70% от анкетираните учители имат силна мотивация да използват изкуствен интелект
"Идеята на индекса е да напипа пулса на училищата, колко готови те са за интеграцията на изкуствения интелект. Той дава картина каква е реалната готовност, къде има нужда да се насочи още ресурс в правилната посока. Това ще помогне на учителите да използват отговорно и етично изкуствения интелект. Целта е да превърнем технологиите в наш съюзник, да използваме това, за да стимулираме децата да бъдат креативни, мотивирани и да мислят критично и отговорно. Когато имаме ясен регламент, когато имаме ясни правила и използваме отговорно изкуствения интелект, може да го превърнем в наш съюзник“, обясни Бенина.
Опитът й от работата с деца показва, че те се справят добре с интегрирането на изкуствен интелект в учебния процес. "Мислят, това ги мотивира и стимулира креативността им. Децата имаха възможност да създават игровизация на учебния процес, използвайки технологиите. Това ми даде възможност да видя, че работейки по този начин, децата са по-мотивирани, научават повече, по-мотивирани са, по-креативни са“, сподели Десислава Бенина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 80
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: