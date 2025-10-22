Десет служители на ДАИ са уволнени след сигнали за корупция

© Десет служители на "Автомобилна администрация“ към този момент са освободени след устни и писмени сигнали за корупция от фирми. Това заяви по време на брифинг вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов от Русе.



"Гнилите ябълки трябва да се махат от кошницата. Най-сериозно лекарство е това, че контролът на пътя ще стане от един орган и там ще могат да се съсредоточат и цялото наблюдение на обществото и на вас като медии за това има или няма корупция“, посочи той.



По думите му стана ясно, че фирмите дават сигнали, че служители на агенцията са поискали "такса спокойствие“, или ги рекетират или ги тормозят.



"Аз не смея да си сложа подписа, защото днес ти си министър, утре няма да си ти, а те ще дойдат и ще ме направят луд", допълни Караджов.