ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Десет служители на ДАИ са уволнени след сигнали за корупция
"Гнилите ябълки трябва да се махат от кошницата. Най-сериозно лекарство е това, че контролът на пътя ще стане от един орган и там ще могат да се съсредоточат и цялото наблюдение на обществото и на вас като медии за това има или няма корупция“, посочи той.
По думите му стана ясно, че фирмите дават сигнали, че служители на агенцията са поискали "такса спокойствие“, или ги рекетират или ги тормозят.
"Аз не смея да си сложа подписа, защото днес ти си министър, утре няма да си ти, а те ще дойдат и ще ме направят луд", допълни Караджов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 29
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: