Дерайлира първият вагон на бърз влак от Бургас за София
Автор: Цвети Христова 10:14
©
Тази сутрин, около 9:00 часа, при излизане от жп гара Калитиново, дерайлира първият вагон на бърз влак № 8610 от Бургас за София. Няма пострадали пътници и железопътен персонал. При инцидента от релсите излиза само първата талига на вагона, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността. Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи. Инспектори от Районна Железопътна Инспекция-Пловдив също пътуват към гара Калитиново.

Движението в участъка временно е преустановено, като за пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт. БДЖ и НКЖИ поднасят извинения за причиненото неудобство и уверяват, че безопасността на пътниците остава основен приоритет.

