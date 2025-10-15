ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутатът от Петрич Костадин Стойков: Не може само ГЕРБ да понася пасивите от управлението
Участие взеха кметът на община Петрич и общински ръководител на ГЕРБ Димитър Бръчков, председателят на Общинския съвет инж. Светла Данаилова, Христо Батев от СДС и представители на местните структури.
"Обсъдихме приоритетите за развитие на населените места, текущите инфраструктурни проекти и координацията между местната и държавната власт. Поздравихме новоизбрания кмет на село Беласица Атанас Гочев и говорихме за реалните нужди и решения пред малките населени места“, съобщиха от ГЕРБ – Петрич.
Инж. Костадин Стойков подчерта, че не може само ГЕРБ да понася пасивите от управлението. Докато ГЕРБ прави бюджета, подготвя приемането на еврото и държи публичните финанси стабилни, други само раздават обещания с пари, които икономиката още не е изработила.
"Всички искат да харчат, но малцина мислят как държавата ще остане стабилна. Част от партньорите ни в страната се занимават с интриги, вместо с реално управление. Политиката не е говорене, а носене на отговорност и вземане на решения“, допълни още той.
