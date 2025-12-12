Христо Терзийски, имат задължението да поемат своята отговорност. Това написа в профила си във Facebook бившият вътрешен министър и народен представител от ГЕРБ – СДС.
По думите му самоувереността и надменността на организаторите на протестите днес изглеждат разколебани.
"От ГЕРБ–СДС винаги сме се вслушвали в гражданските искания, защото участието ни в управлението е продиктувано от националните интереси и от очакванията на обществото за сигурност, стабилност и устойчива перспектива. Това получаваме с пълноценната европейска интеграция - влизането в Шенген и еврозоната - неоспорим успех на правителството "Желязков“, станал възможен след като преустановихме спиралата от политически и икономически кризи и непрекъснатите избори през последните 4 години“, посочва Терзийски.
Той подчертава, че след оставката предстоят трудни времена. Проектобюджет 2026, който е бил актуализиран и съгласуван със социалните партньори -представителите на синдикатите и работодателите - е бил отхвърлен от опозицията и посочен като един от основните аргументи за организирането на протестите.
Неприемането му води до прилагане на предвидения от закона удължителен бюджет. Това означава, че публичните финанси през януари 2026 г. ще останат в рамките на януари 2025 г. Няма да е възможно увеличаване на доходите, нито повишаване на средствата за регионите и местната власт.
"Това ще удари по джоба всеки български гражданин, но за съжаление най-болезнено ще го усетят най-уязвимите групи от обществото. И тогава те ще поискат отговор от онези, които предизвикаха тази ситуация - защото пърформънсите и клипчетата в социалните мрежи нито ще стоплят някого, нито ще покриват разходите му за живот“, допълва Христо Терзийски.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.