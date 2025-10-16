ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутатът Христо Терзийски от Кюстендил: Без ГЕРБ няма стабилност
По думите му позицията и на актива на партията е, че не може само ГЕРБ да понася пасивите от управлението, а други да се хвалят с постигнатите резултати. "Готовността ни да предпочетем националите интереси пред партийните не трябва да се приема като слабост или наивност“, посочи Христо Терзийски.
Той заяви още, че в навечерието на приемането на еврото, вместо всички да бъдат отговорни към стабилността на публичните финанси, някои от партньорите “раздават" и обещават пари, които икономиката не ги е изработила.
"Видя се, че без ГЕРБ няма кворум в Парламента, без ГЕРБ няма заседание на Правителството, без ГЕРБ няма стабилност. Даваме ясен знак, че стабилно управление може да има, само ако се работи в екип за интересите на страната и се отчитат политическите реалности за електоралната тежест на всяка от партиите в коалицията“, каза Терзийски.
