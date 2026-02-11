ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите закриха заседанието: Изслушват отговорните институции за случая "Петрохан"
Това е вторият кръг от въпроси към институциите.
Искането бе направено от парламентарната група "Има такъв народ" и бе подкрепено от 171 народни представители. След откриване на заседанието, по предложение на ИТН, ще бъдат включени камерите на БНТ и БНР, за да се чуят отношенията на парламентарните групи по изслушването.
Преди това депутатите отхвърли предложението на "Продължаваме промяната-Демократична България" за закриване на заседанието само за отговора на въпрос на ПГ към председателя на ДАНС Деньо Денев дали лица от сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" под каквато и да е форма са сътрудничили на ДАНС, но предложението беше отхвърлено.
