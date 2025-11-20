ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите ще гледат на първо четене бюджетите на ДОО и НЗОК
Според първоначалните разчети: Минималната работна заплата става 620 евро от 2026 година, а максималният осигурителен праг се вдига на 2352 евро. На масата стои и предложението за вдигане на пенсионната вноска с 2 процентни пункта. Всички пенсии ще се увеличат по "швейцарското правило" с между 7 и 8%.
Бюджетът за НЗОК за 2026 година е 5,57 млрд. евро – или около 15% повече спрямо сегашния. Здравноосигурителните плащания нарастват с 10 процентни пункта. Запазва се здравната вноска в размер на 8%.
