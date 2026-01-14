ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите се връщат в парламента след ваканцията
Предвижда се НСО да охранява само лицата, заемащи висши държавни длъжности. Всички останали случаи на застрашеност по отношение на лица, които не заемат такива длъжности, следва да бъдат поети от Министерството на вътрешните работи.
Дебатите по промените в Изборния кодекс са на дневен ред в правната комисия този следобед.
