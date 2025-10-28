Новини
Депутатите се събират на извънредно заради заплатите на младите лекари
Автор: Лора Димитрова 08:23Коментари (0)52
© Булфото
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова свиква извънредно заседание на парламента на 28 октомври 2025 г., вторник, от 13.00 часа. Разпореждането е на основание чл. 78, т.2 от Конституцията и чл. 40, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Единствена точка в дневния ред е второ гласуване на промени в Закона за лечебните заведения (Общ законопроект, изготвен от Комисията по здравеопазването, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.07.2025 г. законопроекти с вносители: Цончо Ганев и група народни представители, 11.07.2025 г.; Асен Василев и група народни представители, 11.07.2025 г.; Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов, 18.07.2025 г.).

Още по темата: общо новини по темата: 88
23.10.2025 Икономистите категорични: Не подкрепяме идеята държавата да фиксира възнагражденията на всички работещи в сектор "Здравеопазване"
23.10.2025 Асен Василев: За да намерим 200 млн. лв. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички българи
20.10.2025 Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 250-300 хиляди
18.10.2025 Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ми е около 2000 лева
17.10.2025 Асен Василев: Управляващите се крият по храстите, за да не отговорят на младите медици 
14.10.2025 Д-р Иван Маджаров: Младите лекари са напълно прави да се притесняват за бъдещето си, а политиците често ги заблуждават
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
