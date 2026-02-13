ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите приеха оставката на шефа на КПК Антон Славчев
©
Припомняме, че заявлението е подадено на 11 февруари. Това стана ясно от думите на председателя на парламента Рая Назарян.
203-ма народни представители гласуваха "за", 1 бе "против", въздържали се - няма.
Оставката се явява по-скоро форомална. Припомняме, че преди години депутатите разделиха КПКОНПИ на две.
Славчев остава начело на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Още по темата
/
Разместване в БСП-ОЛ! Наталия Киселова става председател, Драгомир Стойнев и Кирил Добрев са премахнати от постовете си
11.02
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занемарена болница, детска градина или училище се досещате
31.01
Още от категорията
/
Росен Желязков: Независимо от политическите турболенции, сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи
14:02
Национална мрежа за децата: Случаят "Петрохан" показа два дълбоки проблема, сред тях е вулгарният език в публичното пространство
13:54
МВнР за "Луковмарш": Страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм
13:22
НСИ: Най-високи заплати се отчитат в сектора на комуникациите и финансите, най-ниски – в хотелиерството и селското стопанство
11:43
Мирчев: Групата от Петрохан е участвала в официални тактически учения съвместно с полицейски подразделения
11:43
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който е раздал значително количество оръжие на групата около Калушев
10:22
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
08:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.