ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите приеха на първо четене в комисия големия бюджет за 2026 г.
© Булфото
По-рано депутатите приеха фискалните рамки на ДОО и НЗОК за 2026 г. на първо четене в Комисията по бюджет в Народното събрание.
"Фокус" припомня, че вчера трите законопроекта минаха с почти пълен консенсус през Тристранния съвет и бяха одобрени от правителството.
Заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане и в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.
Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. информацията и документите по бюджетната процедура за 2026 г. са изготвени в евро при официален валутен курс съгласно чл. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България – 1,95583 лева за 1 евро.
Намалихме разходите по капиталовата програма. Това обяви в рамките на дебата по бюджета министърът на финансите Теменужка Петкова. Тя отбеляза, че това не е най-добрият вариант, тъй като с намаляването на капиталовата програма се намаляват инвестиции и растеж в страната.
"Но ние се движим в рамките на тази посока, за да балансираме бюджета", каза още финансовият министър.
Теменужка Петкова заяви още, че 30 милиона евро за 2026 са отделени за младите лекари, лекари специализанти. По темата за увеличението на заплатите на медицинските сестри, Петкова каза:
''Ние с Министерството на финансите и Министерство на здравеопазването лично сме ангажирани с този процес- обсъждаме варианти".
Финансовият министър обяви, че възнагражденията, които те трябва да получат те, ще бъдат осигурени през преструктуриране на европейски програми в размер на 100 млн евро. Парите ще отидат при всички медицински сестри, акушерки и професионалисти по здравни грижи в системата на българското здравеопазване.
Още по темата
/
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
16:24
Повишават се процентите, които получават от обезщетението майките, ако се върнат на работа по-рано
13:45
"ДПС-Ново Начало" предлага задължителни GPS устройства за превозващите горива и продукти от нефтен произход
10:52
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
08:53
Комисията по Бюджет и финанси се събира да разглежда корекциите по план-сметката на държавата утре
08.12
Христина Христова: Изтеглянето на бюджета и преразглеждането му спаси страната ни от "румънския сценарий"
08.12
Д-р Стойчо Кацаров: Всеки българин трябва да избира в кой фонд да се осигурява. Това ще определи и размера на здравната вноска
08.12
Още от категорията
/
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
15:30
Появиха се слухове за "спешни" родителски срещи, просветният министър заяви: Подобни твърдения са откровена лъжа!
13:37
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
10:40
Александър Николов определи деня на спирането на горивото от "Газпром" като моментът, в който "България трябваше да се превърне в пиратска държава"
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.