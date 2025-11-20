ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутатите приеха на първо четене бюджета на ДОО
Срокът между първо и второ четене на ДОО депутатите гласуваха да бъде намален на 4 дни с 128 гласа "за", 88 "против", "въздържали се" нямаше.
С това депутатите отхвърлиха първата точка, заложена в дневния ред и се захванаха с втората- гласуване на бюджета на НЗОК.
Още по темата
/
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:09
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
19.11
Още от категорията
/
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:43
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
13:41
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
10:58
Д-р Стефан Иванов: Тази година финансово е много трудна за хората, начело на образователни институции
08:21
Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби
08:20
Алианс за защита от насилие, основано на пола: Убийствата на жени да бъдат вписани в закона като утежняващо вината обстоятелство
19.11
С въвеждането на еврото променят таксите по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.