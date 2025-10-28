ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Депутатите отхвърлиха на второ четене промените в Закона за лечебните заведения
Днес председателят на Народното събрание Наталия Киселова свика извънредно заседание, на което депутатите гласуваха на второ гласуване на промени в Закона за лечебните заведения.
От управляващото мнозинство предложиха и трите внесени проекта да бъдат отхвърлени, тъй като коалиционният Съвет за съвместно управление е взел решение исканията да бъдат удовлетворени през бюджета на НЗОК за следващата година. Дебатите по закона отново успяха създадат напрежение между управляващи и опозиция.
Председателят на Костадин Ангелов се обърна към младите лекари, които присъстваха в пленарна зала, като заяви, че са допуснали да бъдат политически употребени от ПП-ДБ, които досега не са направили нищо за увеличението на заплатите им.
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отговори като заяви, че според него представителите на парламентарното мнозинство не знаят параметрите на бюджета, който трябва да бъде внесен до края на седмицата.
Ангелов още преди началото на пленарното заседание заяви, че дебатът е излишен, а в пленарна зала като определи като "абсурден".
"През цялото време от самото начало на дебата досега обсъждаме финансови параметри, обсъждаме нива на трудови възнаграждения, обсъждаме числа без да разполагаме с финансовите закони, които биха могли да осигурят този финансов ресурс – ето затова дебатът е абсурден“, каза той и направи връзка с бюджета:
"Ако искате да обсъждаме бюджети, трябва да имате 3 дни търпение", заяви депутатът и обеща, че техните опити до момента ще покажат резултати в бюджетните закони, които ще бъдат внесени до края на тази седмица.
" Няма да позволим, обаче, на опозицията с опитите, които прави, да внушава на българското общество, че тя е загрижена за съдбините на едно цяло съсловие“, допълни Ангелов.
А един час след започването на пленарното заседание депутатите гласуваха да приключат разискванията по Закона за лечебните заведения на второ четене. С 121 гласа беше прието, но дебатите продължиха, докато не приключиха всички, записали се за изказвания преди гласуването.
Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев изказа възмущенията си, че няма "качествен дебат".
"Това, което се случва в зала е абсолютно скандално! Това е тема, която е важна за целия български народ: да имаме медицински сестри и лекари след 10 години. Имаме повече лекари от медицински сестри, което e вследствие на грешна политика", каза той и се обърна към председателя на ресорната комисия Костадин Ангелов.
"Искате да хвърлите темата в общия кюп на бюджета".
Ангелов отговори на ПП-ДБ:
"Уважаеми колеги, при цялото ми уважение към вас, вие загубихте това право. Имахте 4 години, в които управлявахте и не постигнахте толкова за българските медици и за българското здравеопазване. Единственото, което направихте, беше на 1 април 2022 г. да обещаете високи възнаграждения и чак сега си давам сметка, че това от вас е била една първоаприлска шега.“
"Фокус" припомня, че заседанието бе свикано след като от "Продължаваме промяната" заявиха, че са събрали нужните 57 подписа на депутати от опозицияра при нужни 48, за да може парламентът да разгледа днес законопроектите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 93
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: