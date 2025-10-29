ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутатите отхвърлиха предложението на "Възраждане" за промени в Изборния кодекс
Промените в Изборния кодекс предвиждат забрана на лица, санкционирани от законодателство на друга държава, от орган на Европейския съюз или друг международен орган за корупция, да заемат ръководни длъжности или да участват в избори.
Законопроектът включва редица изменения и допълнения в Изборния кодекс, Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията, като основният му акцент е въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности – липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи, се казва в законопроекта.
Сред предлаганите промени в законопроекта е предвидено въвеждането на задължителна декларация, с която всеки кандидат за изборна длъжност – независимо дали става дума за народен представител, евродепутат, кмет, общински съветник, президент или вицепрезидент, ще удостоверява, че не е санкциониран от друга държава за корупция. Законопроектът забранява също така лица с подобни санкции да бъдат част от ръководствата на политически организации, а същото изискване ще важи и за ръководните постове в държавната администрация, дипломатическите представителства, инспекторатите, държавните агенции и независимите регулаторни органи.
По време на дискусиите депутатът "ДПС-Ново Начало" Хамид Хамид заяви, че в момента в САЩ "върви процедура" по оспорване на санкциите на Делян Пеевски, а народният представител от ГЕРБ Бранимир Балачев обяви, че “Магнитски" няма никаква сила в България".
"Магнитски" е едно твърдение. Днес може да е Пеевски, утре може да съм аз. Не мисля, че там ще се изискват някакви доказателства, че сме корумпирани", каза още той.
От своя страна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че ако американските санкции не важат в България, то тогава и американските санкции за "Лукойл" не би трябвало да засегнат страната ни.
