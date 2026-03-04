Иван Христанов, предаде репортер на ФОКУС.
Тази сутрин като първа точка в дневния ред бе предложено от ПГ на "Има такъв народ" изслушване на служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно кадровата политика на министъра от встъпването му в длъжност, в т. ч. назначенията в Българска агенция за безопасност на храните и областните подразделения на агенцията, назначенията в политическия кабинет на министъра, както и разгласената от министъра информация за заплаха за националната сигурност на страната.
Христанов обаче е изпратил писмо тази сутрин към деловодството на Народното събрание, че има ''неотложни ангажименти в страната''.
Припомняме ви, че миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.