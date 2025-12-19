Костадин Ангелов, предаде репортер ФОКУС.
Следващото пленарно заседание ще бъде от 14 януари 2026 година. Това прави 25 дни ваканция за депутатите, считано от днес.
Влизането в седмицата на коледните празници забавя и отлага за след Нова година стъпката, с която президентът Румен Радев ще продължи процедурата по връчването на първия мандат.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.