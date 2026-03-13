Сподели close
Депутатите гласуват на първо четене в пленарна зала удължителния закон за бюджета. Във вчерашния ден в ресорната комисия го приеха за по-малко от 40 минути.

Народните представители до вторник ще могат да внасят предложения за промени в него, а в сряда се очаква да бъде гласуван окончателно. 

Настоящото удължаване важи за три месеца и изтича на 31 март, но второто удължаване - важи до приемане на редовен държавен бюджет.