ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Депутатите атакуваха с въпроси МВР министъра: Даниел Митов отговаря по актуални теми
Това заяви днес в рамките на парламентарния контрол министърът на вътрешните работи Даниел Митов в отговор на зададените въпроси от депутатите от "Възраждане“ Георги Хрисимиров и Веселин Вешев.
Депутатите от ,,Възраждане" обясниха, че арменската делегация е била на посещение в България по покана на кмета на Нови пазар, като за целта са имали шенгенски визи, издадени от българското посолство в Ереван. Официалната делегация от община Ани е пристигнала на 1 октомври 2025 г. в 2:20 ч. с редовен полет Ереван – София нa Летище "Васил Левски".
По думи на Митов тримата чужденци са били третирани по правилата, валидни за цялата Шенгенска зона, спрямо пристигащите от държави извън Шенген.
"Всички контролни процедури са извършени в пълно съответствие с разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници, съгласно който гражданите на трети страни подлежат на цялостни проверки на условията за влизане в страната".
"Депутатът от ,,Възраждане" заяви, че по думи на кмета на Нови пазар Георги Георгиев към членовете на делегацията е имало грубо отношение.
"Членовете на официалната делегация са третирани като бежанци. Правени са им обиски, при които са събличани голи. Проверяван им е багажът. Искани са им билетите за връщане в Армения“.
В отговор Митов заяви:
"По случая е извършена обстойна проверка, в хода на която е установено, че на 1 октомври през нощта с полет от Ереван са пристигнали четирима граждани на Армения – трима мъже и една жена. Предвид че в ГД "Гранична полиция“ не е постъпвала предварителна информация за конкретната визита, с арменските граждани е проведен разговор, при който един от тях е заявил, че са част от делегация. Но тъй като не са представили никакви документи, подкрепящи целта и условията на посещението им в България и нямат предходни пътувания в страната и други държави членки на Шенгенското пространство, те са насочени за допълнителни контролни процедури", обясни Митов.
Министърът разказа още, че полицейският служител е разговарял с наземния оператор, обслужващ конкретния полет, при което е потвърдено, че нито един от делегатите няма регистриран билет за връщане по маршрут София – Ереван.
Лицата са посочили само резервация за хотел в град Плиска, но с неуточнени дати за настаняване и освобождаване, допълни министърът.
"Багажът на делегатите е бил внимателно и дискретно прегледан. Лицата не са принуждавани да свалят дрехите си", заяви Митов. Впоследствие се установява, че в обществената зона на Терминал 1 се намира български гражданин, по чиято покана лицата пристигат в България, заключи той.
Въпроси министърът получи и от депутата Иван Белчев от "Продължаваме промяната-Демократична България“.
В момента 43 пожарни автомобила с капацитет от поне 8000 литра са разпределени в 23 от регионалните дирекции на "Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН). Пет области обаче все още не разполагат със такива – Кърджали, Перник, Плевен, Силистра и Смолян, уточни вътрешният министър Даниел Митов в отговор на депутатски въпрос.
Белчев попита кои служби нямат тези автомобили и дали са предвидени средства за закупуването на нови тежкотоварни машини.
"Данните на Националния статистически институт показват, че България е разделена на 28 области и 265 общини, в които има 5256 населени места, от които 257 са градове и 4999 – села'', представи като данни Митов и увери, че той е готов да подкрепи увеличаването на броя на пожарните служби, подчертавайки, че това зависи от финансови и кадрови ресурси, като добави, че в противен случай ще има въпроси относно числеността на служителите в МВР.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1618
|предишна страница [ 1/270 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въздушната линейка отново е в Благоевград!
13:41 / 09.10.2025
Срещу 10 лева днес ще имате свеж и ароматен копър за цялата зима
13:43 / 08.10.2025
Няколко ареста след специализирана акция на ОДМВР-Благоевград
11:42 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: