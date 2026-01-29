Сподели close
Народните представители приеха като първа точка в дневния ред да разгледат законопроектите на "Продължаваме Промяната-Демократична България" и на "Възраждане" за промени в Изборния кодекс на първо четене в зала, предаде репортер на ФОКУС. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "БСП-Обединена левица" и ИТН.

Припомняме, че вчера на извънредна правна комисия депутатите приеха предложението на "Възраждане" за ограничаване на гласуването на българските граждани извън държавите членки на ЕС. "Възраждане" искат да се ограничат до 20 секциите извън дипломатическите и консулските представителства.

Комисията не прие предложението на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол при гласуването с машини. Предложението беше отхвърлено с 8 гласа "против", само 6 "за" и 3 "въздържал се".