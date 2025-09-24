Депутат от ПП-ДБ: Бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат!

© Бюджетът е пробит, дефицитът е изпуснат. Това заяви в кулоарите на парламента Мартин Димитров от ПП-ДБ.



"Това правителство на новото левичарско начало направи опасен ляв завой, който може да доведе до повишаване на данъците в България", коментира още Димитров.



"Властта се съгласи да вдигне осигуровките и звучи така, сякаш ще ги вдигнат още от следващата година, което би било спирачка в развитието на страната. Сегашната левичарска власт нарушава 25-годишен консенсус за това когато има проблеми с дефицита да се взимат мерки. Сега мерки няма, напротив – налива се бензин в огъня, давайки тези 5,5 млрд. лева през държавни фирми, т.е. през БЕХ и ББР, което само увеличава проблема и в един момент ще го направи неконтролируем", допълни той.



Според него България се намира в критичен момент и трябва час по-скоро да се предприемат мерки.