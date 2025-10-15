Депутат от ГЕРБ: Другите партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание, за разлика от Борисов 

© Facebook Днес се срещнах с младежите в офиса на ГЕРБ в гр. Русе – активни и ангажирани хора, които искат България да върви напред. Те изразиха одобрението си от това, че правителството изпълнява своите стратегически цели, но не са съгласни само ГЕРБ да поема негативите, което носи всяко управление.



Това написа депутатът от ГЕРБ Георги Кръстев във Facebook. Поводът за посещението му е нареждане на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов всички депутати да се срещат с електората по местата, от които са издигнати, а поводът за тирадата му бе слабия изборен резултат на партията му на изборите в Пазарджик.



Кръстев разказа и темата на срещата:



"Говорихме за очакванията, които имат от предстоящото влизане в еврозоната – шанс за повече инвестиции и икономически растеж, от който Русе има нужда. Те очакват развитие на инфраструктурните проекти и затова искат стабилно правителство с ясна отговорност и допълни:



"В Мартен се срещнах с десетки жители, които поставиха конкретни въпроси – канализация, водопровод, пречиствателна станция, асфалтиране на улици и чистота на въздуха".



Депутатът от ГЕРБ предаде, че Алисе Муртезова, като председател на групата общински съветници, е поел ангажимент да посредничи за среща между хората и кмета на Русе, за да се търсят решения.



"Хората оценяват последователността и твърдата позиция на Бойко Борисов в момент, когато други партии демонстрират повече самоувереност, отколкото съдържание", заключи Кръстев.