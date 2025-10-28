ЗАРЕЖДАНЕ...
|Депутат от БСП: Ротацията ще даде възможност на всички партии да поемат отговорността си
Парите за младите лекари
Той е категоричен, че младите лекари ще получат увеличението, което им е обещано.
"Увеличението, което искат колегите без специалност, които сега започват своята професионална кариера, ще получат това което искат. Ако бяхме тръгнали по плоскостта щеше да стане доста по-голям проблем, щяха да се сблъскат начинаещ лекар да получава повече от лекаря, който реално лекува. Медицинският специалист да получава повече от лекаря, който подписва документа и носи отговорност за лечението", даде пример д-р Десислав Тасков.
Разчетите в Бюджет 2026 за пенсии и минимална заплата ще разочароват хиляди българи
Пари за увеличение на заплатите има
Пари ще бъдат осигурени за обещаните увеличения - дали през НЗОК, МЗ централния бюджет - ще стане ясно до дни.
"Всяко звено ще бъде със съответното увеличение. Като лекар съм щастлив, че това ще стане, този дисбаланс при лекарите в зависимост къде работят, каква е собствеността на болницата го свиваме, минималните прагове ще бъдат съответни на това, че си български лекар", заяви депутатът от БСП-ОЛ.
В ефира на Bulgaria ON AIR той категорично заяви, че няма да има увеличение на здравната вноска.
"По-високите заплати няма да бъде с вдигане на здравната вноска, имаше и такива предложения през тези няколко месеца. Има желание за контрол на средствата, на вноските на хората. Текат проверки на болниците", каза още д-р Десислав Тасков.
