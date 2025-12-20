ЗАРЕЖДАНЕ...
Депутат на ПП-ДБ за бюджета: Това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница
© NOVA
Димитров определи финансовата политика на сегашното правителство като "бюджетна вакханалия". Той посочи конкретни цифри за планираните нови заеми: "20 милиарда лева за 2026 г. и 19 милиарда за 2025 г. Общо 39 милиарда - това е вакханалия, да харчиш като луд с картечница".
Депутатът защити предложението за еднократно индексиране на доходите с процента на годишната инфлация, като го нарече "политически компромис" за хората в бюджетната сфера, но подчерта, че икономиката е била претоварена от огромни разходи.
Според Димитров, въпреки влизането на България в сухопътния Шенген, износът към ЕС пада. Той обвини властта в "тормоз над бизнеса", като даде пример с промени в Закона за ДДС. По думите му износът за дестинации, които нямат ДДС режим, се оскъпява с 20%, тъй като фирмите не могат да ползват данъчен кредит. "Вместо да си реализираме потенциала, ние сами пречим на износителите си", заяви той.
Димитров беше категоричен, че ПП-ДБ влиза в изборите с цел първо място и мнозинство от над 121 депутати, което би позволило смяна на модела и избор на нов Висш съдебен съвет. На въпрос за бъдещо съвместно управление с ГЕРБ и ДПС, той отговори: "С Борисов и Пеевски не може да се управлява. Те създадоха модел, който трябва да бъде променен категорично. Чувствам се вече, че сме затънали в едно блато, от което се излиза със смели действия".
Относно евентуален проект на президента Румен Радев, той го определи като "неродено Петко". За служебен премиер Димитров посочи Андрей Гюров като най-подходящ заради неговите качества, въпреки "нечестната атака" срещу него.
"Машинното гласуване е критично за честни избори в България", подчерта Димитров. Той обясни, че машините премахват "тъмната стаичка", не позволяват заснемане на бюлетини и ограничават купения вот.
В края на разговора Димитров изрази притеснение от отстраняването на журналисти, които задават критични въпроси. "Силната, добрата журналистика е критичната. Тя трябва да бъде критична към всички, а не само към тези, които не ни харесват", завърши той.
Още по темата
/
Делян Добрев: През последния месец парламентът разгледа и върна няколко различни бюджетни рамки
19.12
Мика Зайкова: Сериозно съм притеснена, ако направим още едно нарушение - ще влезем в свръхдефицит!
19.12
Проф. Йоаким Каламарис за удължителния бюджет: В сравнение с този, който искаха да внесат управляващите, е малкото зло
19.12
Пламен Димитров, КНСБ: Близо един милион души са пряко или косвено засегнати от бюджетните решения
17.12
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки! Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка
17.12
Още от категорията
/
Жечо Станков: Собствениците ще могат да се възползват от финансиране за саниране и повишаване на енергийната ефективност
19.12
Ивелин Михайлов: Ако се приемат поправките в изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене, Тодор Живково време ще ни се стори демократично
19.12
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, следва да носи политическата си отговорност докрай
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Брокер: Хората, които нямат достатъчно самоучастие за покупка на ...
21:05 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.