Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Депутат: НСО да пази само президент, премиер и председател на НС. Останалите - под охрана на МВР
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:17Коментари (0)0
©
Петият вот на недоверие към правителството на премиера Росен Желязков не успя да събере достатъчна подкрепа и кабинетът оцеля. Обединението на опозицията се оказа недостатъчно, а след проваленото гласуване политическите страсти се пренесоха извън пленарната зала.

По време на дебатите депутати от "Продължаваме промяната“ блокираха входовете на Народното събрание.

Заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов обясни, че акцията е била инициатива на негови колеги.

"Ние ги подкрепихме, а блокадата показа, че живеем в завладяна държава. Пеевски ползва НСО незаконосъобразно – въз основа на изфабрикуван сигнал за заплаха“, твърди Божанов.

По думите му охраната за депутата от ДПС-НН е символ на статут, а не реална необходимост.

Опозицията настоява НСО да се ограничи до охрана само на президент, премиер и председател на Народното събрание. За останалите трябва да отговаря МВР, заяви Божанов пред bTV.

"Ние ще предложим и да има съкращения на шофьори и намаление на автопарка. Администрацията на президента и всяка администрация може спокойно да се движи с градския транспорт. Няма причина да се ходи със служебен автомобил“, каза още той.

Той подчерта, че Пеевски "превзема службите“ чрез свои хора, като посочи временно изпълняващия директор на ДАНС Деньо Денев.

Той коментира и вотът на недоверие.

"Не считаме вотът за провал. Той показа нагледно завладяната държава, след това се видя, че създава напрежение в управляващите. Друго, което стана ясно от този вот е, че от ИТН няма нужда“, каза още Божидар Божанов.

Опозицията засега няма конкретни планове за ново искане на оставка на кабинета.

Още по темата: общо новини по темата: 3
18.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
11:40 / 18.09.2025
Хотелиерът, обвинен, че е пребил кмета на Огняново: Обвинен съм, защото не давам пари за кебапчета и ракия за събора
Хотелиерът, обвинен, че е пребил кмета на Огняново: Обвинен съм, защото не давам пари за кебапчета и ракия за събора
08:06 / 18.09.2025
Четири фирми се конкурират за доставка на хранителни продукти в социални и детски в Благоевград
Четири фирми се конкурират за доставка на хранителни продукти в социални и детски в Благоевград
18:13 / 18.09.2025
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
12:24 / 18.09.2025
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец  
Задържаха за блудство 52-годишен кюстендилец  
11:40 / 18.09.2025
Започва разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на Огняново
Започва разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на Огняново
13:31 / 18.09.2025
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
Обвиняем за умишлено убийство на жена в Крайници е задържан
12:17 / 19.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: