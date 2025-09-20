Депутат: НСО да пази само президент, премиер и председател на НС. Останалите - под охрана на МВР

© Петият вот на недоверие към правителството на премиера Росен Желязков не успя да събере достатъчна подкрепа и кабинетът оцеля. Обединението на опозицията се оказа недостатъчно, а след проваленото гласуване политическите страсти се пренесоха извън пленарната зала.



По време на дебатите депутати от "Продължаваме промяната“ блокираха входовете на Народното събрание.



Заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов обясни, че акцията е била инициатива на негови колеги.



"Ние ги подкрепихме, а блокадата показа, че живеем в завладяна държава. Пеевски ползва НСО незаконосъобразно – въз основа на изфабрикуван сигнал за заплаха“, твърди Божанов.



По думите му охраната за депутата от ДПС-НН е символ на статут, а не реална необходимост.



Опозицията настоява НСО да се ограничи до охрана само на президент, премиер и председател на Народното събрание. За останалите трябва да отговаря МВР, заяви Божанов пред bTV.



"Ние ще предложим и да има съкращения на шофьори и намаление на автопарка. Администрацията на президента и всяка администрация може спокойно да се движи с градския транспорт. Няма причина да се ходи със служебен автомобил“, каза още той.



Той подчерта, че Пеевски "превзема службите“ чрез свои хора, като посочи временно изпълняващия директор на ДАНС Деньо Денев.



Той коментира и вотът на недоверие.



"Не считаме вотът за провал. Той показа нагледно завладяната държава, след това се видя, че създава напрежение в управляващите. Друго, което стана ясно от този вот е, че от ИТН няма нужда“, каза още Божидар Божанов.



Опозицията засега няма конкретни планове за ново искане на оставка на кабинета.