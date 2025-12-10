ЗАРЕЖДАНЕ...
Дениз страда по Виктор
©
От няколко дни насам Дениз не спира с подигравателните подмятания в мрежата, като преди броени часове хвърли поредната бомба, поствайки статус, че страда за Виктор. С ирония, разбира се, пише Intrigi.bg.
Повод стана нейно клипче, на което "свири“ на китара лирично парче след излъчването на финалния епизод на "Ергенът: Любов в рая“. "Струва ми се, че имитираш Орлин“, подхвърлиха нейни последователи, правейки паралел с кметския син, който нонстоп дрънкаше на музикалния инструмент, докато беше в предаването.
"Не! Страдам за Викиту“, написа с голяма доза сарказъм и подигравка Дениз, като добави и заливащ се от смях емотикон.
От своя страна Виктор е тотално смълчан след финала и публикациите му в социалните мрежи секнаха. Същото важи и за предполагаемата негова партньорка – Кристина, която в предаването бе гадже с неговия приятел Петър.
Очаква се до края на седмицата истината да излезе наяве след гостуването на Дениз и Виктор в "Преди обед“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Боян Дуранкев: Пенсионната система в България изглежда стабилна поне за следващите десетина години
10.12
Свиренето на гайда в България и италианската кухня влязоха в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство
10.12
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:42 / 10.12.2025
Протестни вълни заливат България и чужбина
21:41 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
19:47 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
19:47 / 10.12.2025
Започна поредният антиправителствен протест в "Триъгълника на вла...
18:34 / 10.12.2025
Още младежи се присъединяват към протеста в "Триъгълника на власт...
18:29 / 10.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.