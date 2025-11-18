Деница Сачева.
Сачева е изпратила писмо с предложението до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.
По думите ѝ да има социална подкрепа за най-уязвимите групи в обществото за празници като Коледа и Великден не трябва да зависи от политическата обстановка в страната, а да е осъзната политика, която утвърждава солидарността в обществото.
"За домакинствата, които са под прага на бедността, да разполагат с достатъчно средства за храна, подаръци за децата или посещение при роднини, не е въпрос на лукс, а на достойнство. Когато нямат възможност да покрият най-спешните разходи по празниците, тези хора изпадат не просто в материална, но и в емоционална и културна изолация. Смятам, че ролята на държавата е да приобщава, не да разделя и изолира. Темата за коледните добавки не може и не трябва да е пореден повод за разделяне на обществото. Затова днес изпратих писмо до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов с предложение за законодателна инициатива от страна на ресорното министерство. До 20 декември в ръководената от нея Комисия по труда и социалната политика ще очакват предложенията на МТСП, придружени със съответните разчети за групите лица, обхвата и евентуалните критерии, след което ще преминат през процедурата за обществено обсъждане", допълва Сачева.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.