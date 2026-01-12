Деница Сачева от ГЕРБ.
По думите ѝ през последните пет години за избори са похарчени 1 милиард лева, а честите избори са довели до съмнение дали демократичният процес може да произведе стабилно управление.
"Стигнахме до там да смятаме, че държавата може да се управлява единствено и само чрез протести и това смятам, че е една изключителна заплаха не за ГЕРБ, а за всички, които биха искали да видят държавата стабилна", подчерта Сачева.
Тя направи разграничение между гражданския глас и криминалните интереси, като заяви, че има криминални интереси, които са били против членството на България в еврозоната. По думите ѝ на протестите е имало "много и различни хора" и "никой не може да поеме категорична отговорност за това кой с какъв интерес е излязъл".
По отношение на отношенията с "ДПС - Ново начало" Сачева отрече зависимости и заяви, че подкрепата им е била необходима за изпълнение на конкретни цели.
"Да влезе България в еврозоната, да възстановим плана за възстановяване и устойчивост и да спрем спиралата от избори".
Сачева призна, че управлението е платило "тежка политическа цена", но подчерта, че отговорността е ключова.
"Тези политици, които се страхуват да платят политическа цена, не са тези, които са полезни за хората", коментира Сачева.
