Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Деница Сачева: След 26 години Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с нашата страна
Автор: Елиза Дечева 22:45Коментари (0)38
©
Исторически ден за България! След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с нашата страна. Това заяви в профила си във Facebook депутат от ГЕРБ-СДС и вицепрезидент на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Деница Сачева.

С гласуване в пленарна зала мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че:

- България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права.

- Проведени са ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото.

- Приети са законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.

- Европейската комисия вече прекрати и Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 България ще се присъедини към Еврозоната.

ПАСЕ подчерта, че ще продължи да следи развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи.



Работата по тази резолюция продължи почти две години, като през юни Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети България по покана на българския парламент и го призова за отпадане на процедурата по мониторинг на България.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Бойни спортове
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изкуствен интелект
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: