ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Деница Сачева: След 26 години Съветът на Европа затвори постмониторинговия диалог с нашата страна
С гласуване в пленарна зала мнозинството от всички политически групи подкрепи приемането на специална резолюция за България, която отбелязва, че:
- България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права.
- Проведени са ключови реформи в съдебната система, борбата с корупцията и защитата на свободата на словото.
- Приети са законодателни промени за защита на жертвите на домашно насилие, борба с речта на омразата и по-добра защита на журналистите.
- Европейската комисия вече прекрати и Механизма за сътрудничество и проверка, а от 1 януари 2026 България ще се присъедини към Еврозоната.
ПАСЕ подчерта, че ще продължи да следи развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи.
Работата по тази резолюция продължи почти две години, като през юни Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети България по покана на българския парламент и го призова за отпадане на процедурата по мониторинг на България.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: