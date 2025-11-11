Деница Сачева след среща в централата на партията с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов.
Тя бе категорична: "Няма никакви промени в проекта на Бюджета за 2026 година".
Сачева обясни, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати.
“От една страна работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са против. Относно осигурителните вноски - те ще бъдат разпределени между работодателите и служителите. Тези 2% не са само за сметка на бизнеса. Разговорите по бюджета продължават, ще има дискусии и в НСТС. Ако има промени, те ще са минимални. Това, което в момента сме се разбрали със синдикатите е, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване като наши основни приоритети", каза Сачева.
Тя подкрепи желанието на премиера Росен Желязков бюджетът да бъде внесен в Народното събрание до края на седмицата. За четвъртък насроченият Съвет за тристранно сътрудничество остава.
"Докато вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета, за 2027 и 2028 г., и в този смисъл е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски в крайна сметка отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии", каза още тя.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.