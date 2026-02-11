Деница Сачева, предаде репортер на ФОКУС.
"Кабинетът обаче ще бъде изцяло в правомощията на г-жа Йотова, защото, ако за служебния премиер имаше ограничен избор, то съставът на този кабинет е в нейните правомощия и тя съответно да го приеме или не - кабинетът ще бъде на ПП - ДБ и Йотова", каза още тя.
Според Сачева теорията, че министърът на вътрешните работи е най-важната фигура на едни избори, е "обикновено оправдание за всички онези, които ги губят".
"Домовата книга" със сигурност показа, че далеч не е най-доброто решение на Конституцията, но само преди няколко години се говореше, че именно решенията на ПП-ДБ са най-важните, най-значимите. Днес колегите от ПП-ДБ дори нямат доблестта да поемат отговорността за това", каза още Сачева.
По отношение на предстоящото изслушване в пленарна зала за случая "Петрохан" тя заяви, че вътрешният министър Даниел Митов не се е скрил, а е извън страната.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.