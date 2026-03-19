Иван Демерджиев.
Схемата е ясна - определени “медии", умишлено ги слагам в кавички, защото те отдавна са станали партийни органи, пускат провокация. Оттам будният гражданин Калин Стоянов се “сезира" и тръгва да подава сигнал срещу мен.
Нито мога, нито искам да нареждам арести. Нямам нито правомощия, нито желание да го правя. Нещо много важно - за разлика от будния гражданин Калин Стоянов, аз не съм използвал МВР като бухалка.
За мен правото и справедливостта са над всичко. За разлика от същият този юрист, завършил емблематичен факултет, аз познавам закона и знам, че няма как да бъдат арестувани от полицията хора, които са включени в листа на санкционирания по Магнитски негов началник и се ползват с имунитет!!!
Ако Стоянов действително е подал сигнал срещу мен, ще защитя името си и ще подам на свой ред сигнал за набеждаване. Защото вярвам, че справедливостта е битка и ще водя тази битка до края, включително срещу Пеевски и неговите слуги!
Припомняме, че по-рано бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ''ДПС-Ново начало'' Калин Стоянов каза, че ще сигнализира СГП за "полицейски натиск и опити за сплашване" от страна на Демерджиев. По негови думи в деня след регистрацията на листата в Кърджали, където Демерджиев ще бъде водач на коалицията, е провел среща с изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. На тази среща "Демерджиев му е наредил да започнат масови арести в града и областта на кметове, симпатизанти и активисти на ДПС, ПОД ПРЕДЛОГ, че се занимават с купуване на гласове."
