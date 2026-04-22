Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки е приключило. Ако някой все още не е разбрал това, ще го усети съвсем скоро. Това написа Иван Демерджиев.

"Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно", каза още той.

Според него и.ф. главен прокурор и ВСС са длъжни да спрат да действат като щит на една компрометирана власт. "Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава", допълва той.

Демерджиев е категоричен, че всеки, който продължава да брани настоящия модел, застава срещу закона и обществото, приемайки всички произтичащи от това последици.

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка", завършва той.