Делян Пеевски със сигнал до прокуратурата заради "Топлофикация София"

© Сигнал до Прокуратурата за действията на “Топлофикация София" за ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал “Дружба 2", заради който без парно и топла вода за 3 месеца остават хиляди домакинства, 120 сгради, 3 училища и 3 детски градини, подаде лидерът на ДПС и ПГ на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, съобщават от пресцентъра на партията.



Пеевски сигнализира Прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.



“Топлофикация София" не е просто едно общинско дружество, от “Топлофикация София" зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици, се казва в сигнала до Прокуратурата.



Кризата с парното в кв. “Дружба 2" е поредният провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от “Спаси София", които за две години не успяха да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега се опитват да легитимират поредния си грабеж, коментира Делян Пеевски причините да сигнализира Прокуратурата.



Държавата, в лицето на министъра на икономиката и министъра на енергетиката трябва да намери формула за да си събере дълга, който е над 2 млрд, но и да намери решение, с което да защити интереса на гражданите, защото в противен случай рискува некадърният кмет Васил Терзиев да остави без парно и топла вода засега “Дружба 2", а после и цяла София, настоява Пеевски.



Това е Държава с главно “Д", защото тя трябва да е там, където са хората и техните проблеми, напомни лидерът.