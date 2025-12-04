Делян Пеевски като показа документи, които са подписвали заедно с ПГ на "Продължаваме Промяната- Демократична България" и ГЕРБ по време на сглобката, предаде репортер на "Фокус".
Пеевски заяви, че в деловодството има много проекти.
"Всичките бяха част от нас. Всичките се завираха в кабинета на Борисов и моя. Те са лъжци. Колко време бяха с нас? 9 месеца бяха с ДПС и всеки ден бяха в моя кабинет", каза още той.
"Фокус" припомня, че вчера се разрази голям скандал между съпредседатял на "Да, България" Ивайло Мирчев и Пеевски, след като лидерът на "ДПС-Ново Начало" заяви пред журналисти, че "Мирчев се е навеждал в кабинета му, за да подписва", което съпредседателят на "Да, България" определи като лъжа.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.