Делян Пеевски изпрати делегация на най-голямата световна конференция за консервативни политики CPAC.
Заместник-председателите на ДПС, Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов, се включиха в работата на най-авторитетната конференция за консервативни политики CPAC, която се проведе в Далас, щата Тексас в САЩ.
Многохилядната конференция събира на едно място различни представители на консервативни партии от цял свят и американски организации и граждански движения, споделящи традиционните ценности и нуждата от силни традиционни религии като фундамент на едно здраво и проспериращо общество.
Множеството двустранни срещи и разговори за сътрудничество на делегацията на ДПС бяха белязани от една основна тема: мрежите на Джордж и Александър Сорос и техните местни олигарси нямат бъдеще в общества със здрави ценности, дори когато и налаганата от тях цензура над мнения, различни от техните, е замаскирана уж като грижа за демокрацията.
Участниците имаха възможност в неформална атмосфера да обменят опит с ключови говорители по теми от общ интерес. Във всеки разговор се отбелязваше необходимостта от сътрудничество между САЩ и България и CPAC и ДПС, в съзвучие с актуализираната от администрацията на президента Тръмп стратегия за национална сигурност на САЩ.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.