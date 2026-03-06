Делян Пеевски.
По думите му за първи път е подал сигнал още преди една година, но до днес не е получил отговор от прокуратурата.
"Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината", пише още той.
"Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата й с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите й със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан" – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР", изборни измами и заблуда на цялото българско общество", пише Пеевски.
ФОКУС припомня, че се появи информация, че вчера вечерта с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, която бе отстранена от Европейската прокуратура за сериозни нарушения.
